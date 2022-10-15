孙业礼：推动科技高水平自立自强是改革中难啃“硬骨头”

中共二十大新闻发言人孙业礼在回答有关改革的提问时说，十年来，中共共推出2000多个改革方案，涉及经济社会各领域，涵盖衣、食、住、行、教育、医疗、养老等各方面，十八届三中全会部署的改革任务总体完成，十九大以后部署的新的改革任务接续推进。

他说，一些重点领域和关键环节取得突破性进展。比如，党和国家机构改革、国防和军队改革、党的建设制度改革等，都是系统性、重塑性的。比如，国企改革，保护各类所有制经济产权的改革；司法体制改革，公共文化服务体系改革；户籍制度改革，这些改革取得的成效都是中国人有切身感受，老百姓有实实在在获得感的。还比如，生态文明体制改革，力度前所未有，推动美丽中国建设迈出重大步伐。

他形容，经过新时代的改革，各领域基础性制度框架基本确立，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高。

他也指出，中国的改革还有不少难啃的硬骨头，特别是在推动科技高水平自立自强，建设高标准市场体系，保障粮食、能源和资源安全，防范化解风险，促进经济社会发展全面绿色转型等方面，还面临很多深层次矛盾和问题。

他说，中共"将坚持改革的正确方向，保持改革的定力"，以更大的政治勇气和智慧不断把改革推向前进。