孙业礼：推动科技高水平自立自强是改革中难啃“硬骨头”

发布 / 2022年10月15日 5:35 PM

更新 / 2022年10月15日 5:43 PM

孙业礼指出，中国的改革还有不少难啃的硬骨头，特别是在推动科技高水平自立自强，建设高标准市场体系。图为今年7月24日载有中国天宫空间站第二个模块的火箭从中国文昌航天发射场升空。（法新社）
孙业礼指出，中国的改革还有不少难啃的硬骨头，特别是在推动科技高水平自立自强，建设高标准市场体系。图为今年7月24日载有中国天宫空间站第二个模块的火箭从中国文昌航天发射场升空。（法新社）

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中共二十大新闻发言人孙业礼在回答有关改革的提问时说，十年来，中共共推出2000多个改革方案，涉及经济社会各领域，涵盖衣、食、住、行、教育、医疗、养老等各方面，十八届三中全会部署的改革任务总体完成，十九大以后部署的新的改革任务接续推进。

他说，一些重点领域和关键环节取得突破性进展。比如，党和国家机构改革、国防和军队改革、党的建设制度改革等，都是系统性、重塑性的。比如，国企改革，保护各类所有制经济产权的改革；司法体制改革，公共文化服务体系改革；户籍制度改革，这些改革取得的成效都是中国人有切身感受，老百姓有实实在在获得感的。还比如，生态文明体制改革，力度前所未有，推动美丽中国建设迈出重大步伐。

他形容，经过新时代的改革，各领域基础性制度框架基本确立，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高。

他也指出，中国的改革还有不少难啃的硬骨头，特别是在推动科技高水平自立自强，建设高标准市场体系，保障粮食、能源和资源安全，防范化解风险，促进经济社会发展全面绿色转型等方面，还面临很多深层次矛盾和问题。

他说，中共"将坚持改革的正确方向，保持改革的定力"，以更大的政治勇气和智慧不断把改革推向前进。

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