孙业礼：“动态清零”立足中国国情 遵守科学规律

中共二十大新闻发言人孙业礼称，“动态清零”是立足中国国情、遵循科学规律制定的防疫方针；如果算总账，中国的防疫措施是最经济的、效果最好的。

中国目前仍坚持“动态清零”防疫政策，有记者在二十大首场新闻发布会上提问，中国是否担心在经济面临挑战时会被孤立，哪些因素有利于中国放宽部分措施并进一步开放？

孙业礼回应说，这场世纪疫情给世界各国经济发展和人民生活造成了很大冲击，大家都希望疫情早日结束，但是疫情仍然存在，这是必须面对的现实。

他指出，疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位，这是一切防控举措的根本出发点和落脚点。

孙业礼称，“动态清零”是立足中国国情、遵循科学规律制定的防疫方针，核心是快速反应、精准防控，力求以最低社会成本、在最短时间内控制住疫情，最大限度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少对经济社会发展和群众正常生活的影响。

他说，中国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量相对不足。正是因为坚持动态清零，才保证了极低的感染率、病亡率。正是因为坚持动态清零，坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，才保持了经济社会持续稳定运行。“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。”

孙业礼还补充说，按照“动态清零”的总方针，中国不断完善疫情防控的具体措施。随着疫情形势的变化和对病毒认识的深化，已先后公布九版疫情防控方案；中国的防控策略和举措会越来越科学、越来越精准、越来越有效，统筹疫情防控和经济社会发展的水平也会越来越高。他说：“我们坚信，曙光就在前头，坚持就是胜利。”