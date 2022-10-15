孙业礼：不论世界如何变化 中国开放的决心和意志不会动摇

二十大新闻发言人孙业礼在二十大首场记者会上说，担心中国对外开放程度越来越小的担心，是不必要。

他在回答提问时说，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据中国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于中国比较优势变化，审时度势作出的重大决策，将为实现中国经济长远发展、为促进世界经济稳定复苏注入持久动力。

孙业礼强调，中国构建新发展格局是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环；以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场国际市场更好联通。他说：“可以说，实行高水平对外开放是构建新发展格局的应有之义。”

他也重申，对外开放是中国的基本国策。“不论世界如何变化，中国开放的决心和意志不会动摇，我们将坚定不移实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放”。

他也介绍，这几年中国对外开放步伐在不断加快。比如提出“一带一路”倡议并积极加以推进，签署实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），同时正在推进加入多个多边经贸协定。中国也成功举办四届中国国际进口博览会，主动向世界开放市场；中国先后设立了21个自由贸易试验区，全国和自贸试验区外商投资准入负面清单限制措施分别大幅缩减到31项、27项，自贸试验区实现制造业条目清零，取消金融业外资持股比例限制，外商投资领域不断拓宽。

他说，这些充分表明，中国决不会自我封闭，开放的大门只会越开越大。