孙业礼：民营经济人士是中共长期执政必须依靠的力量

中共二十大新闻发言人孙业礼强调，给资本设置“红绿灯”不是不要资本；民营经济人士始终是中共长期执政必须团结和依靠的重要力量。

孙业礼星期六（10月15日）下午在二十大首场新闻发布会上，回应中国打击资本无序扩张，是否会冲击外资和民营企业信心，二十大之后会有哪些措施缓解外资和民营企业担忧的问题时说：“不能把限制资本无序扩张和促进非公经济健康发展对立起来看。”

孙业礼指出，资本是社会主义市场经济的重要生产要素，改革开放40多年来，资本同土地、劳动力、技术、数据等生产要素共同为发展和繁荣社会主义市场经济作出了贡献。

他说，中共在充分肯定资本在发展社会主义市场经济中积极作用的同时，提出要正确认识和把握资本的特性和行为规律，防止资本无序扩张，为资本设置好“红绿灯”。

“我理解，设置‘红绿灯’，不是不要资本，而是要更好维护市场经济秩序，使资本在法律法规的制度框架下健康发展。这样做，不仅不会影响民营经济发展，而且有利于民营经济发展。”

孙业礼重申，民营经济始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础，民营经济人士始终是中共长期执政必须团结和依靠的重要力量。

他说，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，这两个“毫不动摇”已经作为中共和中国的一项大政方针，写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。“这个方针政策现在没有改变，将来也不会改变。”

孙业礼还强调，中国是法治国家，无论是国有资本还是民营资本、内资还是外资，都受法律保护；中国将充分借鉴世界各国的有益做法，统筹好强监管和促发展的关系，不断完善市场化、法治化、国际化营商环境。

他还信心喊话说：“中国始终都会是投资的热土，请大家放心。”