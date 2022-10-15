二十大主席团通过46人主席团常委名单 江泽民 胡锦涛在列

中共二十大主席团星期六（10月15日）通过了由46人组成的大会主席团常务委员会名单，比五年前的十九大多出四人。

综合央视“新闻联播”与新华社报道，这46人是：习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、丁薛祥、王晨、刘鹤、许其亮、孙春兰、李希、李强、李鸿忠、杨洁篪、杨晓渡、张又侠、陈希、陈全国、陈敏尔、胡春华、郭声琨、黄坤明、蔡奇、江泽民、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、吴邦国、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、贺国强、刘云山、张高丽、尤权、张庆黎。

此前，中共二十大在15日下午举行了预备会议通过二十大主席团名单。预备会议由中共总书记习近平主持，出席预备会议的代表、特邀代表2310名。

据报道，会议是以举手表决方式，通过由22人组成的代表资格审查委员会名单，通过由243人组成的大会主席团名单，通过王沪宁为大会秘书长。会议还一并通过了大会秘书处机构设置和工作任务。

会议还通过了二十大的议程。大会的议程为：听取和审查十九届中央委员会的报告；审查十九届中央纪律检查委员会的工作报告；审议通过《中国共产党章程（修正案）》；选举二十届中央委员会；选举二十届中央纪律检查委员会。

2017年中共十九大的主席团常委会，是由包括时任政治局常委在内的全体政治局委员、前政治局常委（中共元老），以及时任中央书记处书记尤权组成。

细看中共二十大的主席团常委名单，除了上述职务者外，还包括现任全国政协副主席张庆黎。