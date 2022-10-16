应对台风“纳沙” 福建提升应急响应为Ⅲ级

为应对台风“纳沙”，福建省防汛抗旱指挥部于星期六（10月15日）18时提升防台风应急响应为Ⅲ级。

据中新社报道，福建省气象台15日称，菲律宾以东洋面热带低压于15日14时发展为今年第20号台风“纳沙”，17时中心距离台湾鹅銮鼻东南方向约460公里，中心附近最大风力8级。

福建省气象台预测，“纳沙”将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐加强，16日傍晚至17日凌晨将移入南中国海东北部海面，尔后逐渐转为西偏南方向移动，最强可达强热带风暴级或台风级（11-12级，30-35米/秒）。

受冷空气和“纳沙”影响，15日傍晚至16日，闽东渔场西部、闽中渔场、闽南渔场和台湾浅滩渔场最大风力可达9-10级、阵风11-13级，闽东渔场中部和沿海海区8-9级、阵风10-11级，中部沿海海区局部地区10级、阵风11-12级。

气象专家提醒，此次大风过程持续时间长、风力强、影响范围广，在大风区域航行或作业的船只应及时回港避风或避开影响区域。同时还需要注意防范沿海大风对航运、滨海旅游和渔业等行业的不利影响。

福建省防汛办要求，要强化海上管控，严防回港船只私自出海、上岸人员私自回流，严格落实人员上岸要求；要加强沿海建筑工地、码头、客渡船、重点项目、旅游景区、高速公路等重点区域安全管控，陆上部分县市城区及高海拔山区要做好防大风措施。