香港foodpanda部分送餐员罢工

香港送餐业者foodpanda的部分送递员因不满公司更改送递单计算方法后收入减少，于本周末发动两日罢工，以促请平台改善薪酬待遇。

据香港《星岛日报》报道，部分送递员从星期六（10月15日）傍晚6时起开始罢工，其中，有一批送递员在九龙湾宏光道创豪坊pandamart外聚集。罢工者们举起标语，并在电单车前张贴单张宣传单，希望争取合理薪酬。

当天香港foodpanda平台在其应用程式及网页显眼位置发布通知，告知用户“由于送递服务繁忙，暂时只有部分餐厅/商店可接受订单。我们将尽快恢复正常服务”，并建议用户可选择外卖自取。

报道称，参与罢工的送递员计划于星期六至星期天（15日至16日）暂停为foodpanda送餐。如果未获得foodpanda正面满意回应的话，送递员将会继续工潮，于下星期一（17日）起停止网购平台pandamart送递服务，并于下个周末（22至23日）继续罢工。

香港foodpanda发声明回应称，留意到有送递员正以行动表达诉求，在此对坚守岗位的送递员再次表示感谢。foodpanda强调，去年送递员所提出的15项诉求，已于过去一年一一回应及处理。公司理解送递员对收入的关注，但所有的措施从来不以削减服务费为前提。

foodpanda称，根据送递团队上年的要求，公司采纳谷歌地图（Google Maps）的功能是为确保更准确的距离计算，因此所有订单的服务费将会更公平、准确地发放。谷歌送递距离新功能推出以来，公司从未减少整体服务费，更进一步增加了17%的距离服务费，而66%的订单服务费，尤其是长距离订单，有所提升。

foodpanda指出，一直与送递团队保持紧密沟通，包括物流部主管于上星期亲自到访20个地区与送递员面谈，当中包括今次有份参与罢工的地区屯门、观塘及九龙湾，惟只有数位送递员出席。公司表示即便如此，仍然坚持及虚心聆听送递员的意见并作出相应改善，亦于每周五预留时间与送递员于尖沙咀的Rider Hub面对面沟通，希望与更多送递员能够亲身会面，以达到有建设性的成果。

去年11月，foodpanda外卖送递员也曾因不满被削减定单服务费及待遇欠佳，连日发动罢工。双方当时经洽谈后达成共识，包括将更改以实际送递路程计算服务费等，罢工因此暂告一段落。