美第七舰队司令：乐见澳加军舰航经台海

美国第七舰队司令托马斯（Karl Thomas）指出，执行航行自由的重要性在于告诉中国大陆“不接受其主张”，他很高兴看到澳大利亚与加拿大也加入定期通过台湾海峡的行动。

据台湾《自由时报》报道，美国华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）与美国海军研究院星期五（10月14日）合办“海事安全对话”座谈会。

针对于今年8月美国联邦众议院议长佩洛西访台后中国大陆做出的反应，托马斯说，中国大陆一连串对台军事威吓行动是“不负责任”的。美国有责任遵守台湾关系法对台提供自我防卫能力，但仍希望两岸和平解决分歧。

托马斯说，北京口头上宣称希望“和平解决两岸分歧”，实际上却射导弹飞越台湾上空，落在公海及国际重要海运航道上，有些还射进日本专属经济海域内，这不该是一个想成为全球领导者的国家所应有的作为。

托马斯表示，北京的行为虽还不到俄罗斯入侵乌克兰的程度，但仍渐进式地推进其目标，因此明确表示对此“不接受”非常重要，这也是为何要执行航行自由任务的原因。若不这么做，即代表美国也接受中国大陆这些逾越联合国海洋法公约、甚至被国际法庭视为不合法的主张。

托马斯说，他很乐见澳洲与加拿大一起加入定期通过台湾海峡的行动；如果不反制，北京就会得寸进尺、遂行其目的，必须要让他们知道该“适可而止”。他也强调，航行自由任务不专门针对中国大陆，而是挑战任何过度声索主权的国家。

托马斯还称，北京该关注的是，如果一个国家试图越界动武，国际社会将站在同一阵线反制。