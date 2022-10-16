习近平回顾五年对台工作 重申决不承诺放弃使用武力

发布 / 2022年10月16日 10:25 AM

更新 / 2022年10月16日 6:14 PM

中共总书记习近平10月16日指出，过去五年中共面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示反对台独的坚强决心和强大能力。图为中国大陆解放军的直升机8月4日飞过福建平潭岛上空。平潭岛距离台湾本岛只有68海里。（法新社）
中共总书记习近平10月16日指出，过去五年中共面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示反对台独的坚强决心和强大能力。图为中国大陆解放军的直升机8月4日飞过福建平潭岛上空。平潭岛距离台湾本岛只有68海里。（法新社）

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对于未来对台工作，中共总书记习近平指出，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略；中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力。他并强调，完全统一一定要实现，也一定能实现。

习近平今天（10月16日）在中共第二十次全国代表大会发表报告，谈到未来对台工作时说，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚定不移推进祖国统一大业。

他说，中共始终尊重、关爱、造福台湾同胞，继续致力于促进两岸经济文化交流合作，推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。

习近平并指，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。

他最后强调，国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，“祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现”。

在习近平说完后，现场掌声持续约25秒。

而会后提供的完整报告，开头则提到，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

报告也称，“和平统一、一国两制”方针是实现两岸统一的最佳方式，对两岸同胞和中华民族最有利。

报告说，中共坚持“一个中国”原则和“九二共识”，在此基础上，推进同台湾各党派、各界别、各阶层人士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

报告还提到，中共坚持团结广大台湾同胞，坚定支持岛内爱国统一力量，共同把握历史大势，坚守民族大义，坚定反独、促统。 “伟大祖国永远是所有爱国统一力量的坚强后盾”。

报告并重申，两岸同胞血脉相连，是血浓于水的一家人。

2017年十九大报告中，习近平对下阶段对台工作，首先提出坚持“和平统一、一国两制”方针，推进和平统一进程；并指承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话；最后才说，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。（《联合早报》记者中共二十大现场报道）

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