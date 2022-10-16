习近平回顾五年对台工作 重申决不承诺放弃使用武力

对于未来对台工作，中共总书记习近平指出，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略；中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力。他并强调，完全统一一定要实现，也一定能实现。

习近平今天（10月16日）在中共第二十次全国代表大会发表报告，谈到未来对台工作时说，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚定不移推进祖国统一大业。

他说，中共始终尊重、关爱、造福台湾同胞，继续致力于促进两岸经济文化交流合作，推动两岸共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。

习近平并指，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。

他最后强调，国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，“祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现”。

在习近平说完后，现场掌声持续约25秒。

而会后提供的完整报告，开头则提到，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

报告也称，“和平统一、一国两制”方针是实现两岸统一的最佳方式，对两岸同胞和中华民族最有利。

报告说，中共坚持“一个中国”原则和“九二共识”，在此基础上，推进同台湾各党派、各界别、各阶层人士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

报告还提到，中共坚持团结广大台湾同胞，坚定支持岛内爱国统一力量，共同把握历史大势，坚守民族大义，坚定反独、促统。 “伟大祖国永远是所有爱国统一力量的坚强后盾”。

报告并重申，两岸同胞血脉相连，是血浓于水的一家人。

2017年十九大报告中，习近平对下阶段对台工作，首先提出坚持“和平统一、一国两制”方针，推进和平统一进程；并指承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话；最后才说，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。（《联合早报》记者中共二十大现场报道）