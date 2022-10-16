斯格罗：加拿大所有议员都倾向支持台湾

加拿大众议院国贸委员会主席斯格罗（Judy Sgro）说，在加拿大国会338名成员中，支持台湾的力量是极巨大的（tremendous），她认为所有议员都倾向支持台湾。

据台湾中央社报道，斯格罗10月9日至14日率团访问台湾，她离台前接受中央社专访时说，前几天接到五、六位加拿大议员通知，希望加入友台协会，她回加拿大后将立刻送出新一轮邀请函，估计新会期友台协会成员可冲破百人。

对于台湾为何能在加拿大国会获压倒性支持，斯格罗说，台湾向世界展示了民主与自由的重要性，这些是加拿大奉为圭臬的价值，盼台湾能发挥“灯塔”效用，激励其他地区也采取行动，追求人人都应享有的民主自由。

斯格罗以台湾民众对乌克兰的捐赠为例说，当台湾人这么做，全世界都会注意和致敬，“因此我推想台湾在国际的朋友，远比你们自己知道的多。”

斯格罗过去曾任加拿大联邦移民部长，对于加国是否可能让现任部长级官员访台，斯格罗说，她始终深信“人生各种事情都有可能”，友台议员会把此次来访讯息带回加拿大，凸显增进台加沟通的好处。

斯格罗还说，台湾立法院最近成立了加拿大友好小组，她也已正式向几位立委提出邀请，盼台湾立院明年能组团回访加拿大首都渥太华。

斯格罗本月9日至14日率团访问台湾，她在11日会见了台湾总统蔡英文。