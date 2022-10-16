分析：中国A股市场可能跑赢香港股市

一些分析师表示，有投资者正在为重创之后的中国股市可能反弹做准备，对他们来说，中国大陆股票所提供的机会可能比在金融中心香港上市的股票更多。

据《华尔街日报》报道，今年第三季度，沪深300指数和上证综指分别下滑15%和11%，在全球避险情绪影响中创下六个月低点，但仍然跑赢了香港恒生指数，后者同期跌幅约为21%。

这在一定程度上是因为香港股市受国际投资者影响更大。随着各国着手遏制通胀，全球利率快速攀升对国际投资者产生了影响。利率上升通常会促使投资者转向美元和美国国债等相对稳定的资产，对亚洲股票等风险较高资产的兴趣就会减弱。

据报道，中国A股市场则不那么容易受到这种外部冲击的影响，原因之一是A股市场与海外投资者和全球货币紧缩的联系不那么紧密。中国国内通胀温和，没有其他国家的高通胀之忧，因此在其他大多数央行都在加息之际，中国政府最近几个月来反而在降息，以提振放缓的国内经济。

《华尔街日报》引述无极资本管理有限公司首席执行官兼首席投资官钱涛说，央行政策显然大相径庭，这意味着中国国内市场有流动性，但离岸市场的流动性却是个问题。

短期内这种分化可能会继续存在。高盛宏观研究部首席中国股票策略师刘劲津指出，中国的赤字支出不断增加。高盛估计，今年迄今中国的赤字支出已达到GDP的14%左右。

刘劲津称，他认为中国的财政政策已转为颇具扩张性，显然仍处于宽松周期。

刘劲津还提到了政府对A股的额外支持，即号召由国有实体组成的所谓“国家队”买入股票以稳定股市。

他说，相关指标显示，这些国有实体在3、4月市场明显承压时相当活跃，最近这些实体似乎又有点活跃。

他仍旧认为大陆股市会表现相对出色，特别是A股。他说，这可以让投资者在不利的市场环境下仍能获得相当有吸引力的风险回报。

A股粉丝们还青睐大陆股市更加多样化的板块构成。

《华尔街日报》引述盛宝金融（香港）的市场策略师黄永辉说，这是一个更加多样化的投资天地。

他表示，特别要指出的是，A股可以让投资者涉足那些具有长期增长潜力以及得到政府扶持的细分板块，比如绿色能源电网运营商和新能源金属矿业公司。这些较小型中国公司中有许多都只在国内上市。

黄永辉还表示，香港股市的行业板块构成严重倾向于互联网公司，现在看起来特别有风险，因为在利率上升之际，这类成长型公司通常首当其冲。

短期看，在中国宏观经济疲软和全球投资者人气不佳的大背景下，何时回暖仍难以预料。

摩根士丹利首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner表示，相比于港股，该行更倾向于选择A股，不过这只是一种略微的偏好。他给出的理由是，A股的行业构成略微更有利，而且国内投资者倾向于对中国国内政策刺激作出反应。

但他称，目前阶段，鉴于中国房地产价格如此疲软，并且动态清零的防疫政策仍在持续，中国国内投资者对A股市场的信心仍然相当低迷。

分析师表示，从中长远来看，对中国国内股市有利的因素可能会继续发挥作用。

盛宝金融的黄永辉表示，他认为对于外国投资者来说，加深对A股市场的了解和参与是值得的。他称，不应该忽视A股市场。