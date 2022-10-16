台总统府回应二十大报告：坚定拒绝一国两制

对于中共总书记习近平在二十大开幕式上作报告时提到的对台论述，台湾总统府回应说，台湾的主流民意清楚表达，坚定拒绝“一国两制”。

习近平今天（10月16日）在中共第二十次全国代表大会发表报告，他谈到未来对台工作时说，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。

而会后提供的纸本完整报告，当中提到“和平统一、一国两制”方针是实现两岸统一的最佳方式，对两岸同胞和中华民族最有利。

报告也说，中共坚持“一个中国”原则和“九二共识”，在此基础上，推进同台湾各党派、各界别、各阶层人士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

对此，台湾总统府发言人张惇涵今天下午回应说，台湾国安团队严密掌握相关局势，并持续密切关注相关发展。

据《联合报》等多家台媒报道，张惇涵提到，台湾总统蔡英文在今年双十节演讲时，已明确表达台湾的立场，就是持续站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”。

张惇涵并说，“中华民国是主权独立的国家”，民主自由是台湾人民的信念与坚持；台湾的主流民意也清楚表达，坚定拒绝“一国两制”。他强调，“台湾的立场很坚定，国土主权不退让、民主自由不妥协、兵戎相见绝对不是两岸选项，这是台湾人民的共识”。

张惇涵最后说，只有在理性、平等及相互尊重之下，台湾愿意和北京寻求双方可以接受，维持台海和平稳定的方法；维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同的责任。