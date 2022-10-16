李家超：二十大报告是推进香港发展的定海神针

香港特首李家超说，中共二十大报告对“一国两制”实践作出精辟论述，是推进香港发展的定海神针。

据星岛日报报道，中共二十大星期天（10月16日）开幕，中共总书记习近平作报告。李家超在面簿发文，指二十大报告多次提及“一国两制”和港澳工作，具有深远影响和里程碑意义，充分表明中央对“一国两制”事业及港澳工作的高度重视，令人鼓舞。

李家超说，过去五年香港经历回归以来最严峻的考验，但无论是2019年的社会动荡，还是过去近三年的冠病疫情，国家始终是香港最坚强的后盾。他说，今天香港站在新的历史起点上，是聚焦发展、开新篇的关键时期。

对于习近平在报告中提到，中央将全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，支持香港、澳门发展经济、改善民生、破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题，李家超说，报告对“一国两制”实践作出精辟论述，是推进香港发展的定海神针，“这使我想起总书记在七一重要讲话中，对香港提出‘四个必须’和‘四点希望’，这将成为新一届香港特区政府施政的大方向、大蓝图。”

李家超说，将于本月19日公布上任后首份《施政报告》中，提出更多关于发展经济及改善民生的措施和政策，包括土地房屋问题及如何增强香港竞争力等。