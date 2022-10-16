在华韩企第三季景气指数有所改善

随着中国原材料供需情况改善，今年第三季度在华韩企的当前行情和营商环境均有所改善，但受当地需求和出口不振影响，第四季度当前行情指数和销售额指数恐将下滑。

据韩联社报道，韩国产业研究院、大韩商工会议所（商会）北京事务所、中国韩国商会星期天（10月16日）发布面向211家在华韩企进行的第三季度商业景气指数（BSI）调查结果。景气指数在100以下是收缩区间，意味着半数以上的企业认为景气不如上季度。

具体来看，在华韩企当前行情指数为69，环比上升5点，销售额指数为74，环比略降2点。当地销售指数和营商环境指数分别为78和69，均时隔三个季度回升；设备投资指数94，低于100。按行业来看，制造业和零售业景气指数分别为76和61，连续两个季度不及100，零售业景气指数创下2020年第二季以来最低值。汽车（90）、金属机械（80）、纺织服装（82）景气指数则均环比上升。

对于第四季度的景气预期，行情指数（85）和销售额指数（95）均连续两个季度下滑，当地销售指数96，设备投资指数93，营商环境指数82。

另外，在华韩企反映最多的困难是当地内需低迷和出口不振，但回答“原材料供应不稳和价格上涨”的企业比重有所减少。