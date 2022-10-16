台陆委会回应二十大报告：台海稳定是两岸共同责任

对于中共二十大报告提到不承诺放弃使用武力，台湾陆委会回应，中共对台政策始终没有新的思维路线与正确判断，并强调维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同责任。

习近平今天（10月16日）在中共第二十次全国代表大会发表报告，谈到未来对台工作时说，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略；中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力。他并表示，完全统一一定要实现，也一定能实现。

综合中时新闻网、中央社报道，陆委会今天下午就此发布新闻稿回应说，台湾总统蔡英文已在今年双十节演说明确表达坚定立场，即维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同责任，持续站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”，坚定捍卫国家主权不退让、守护民主自由不妥协，而兵戎相见绝非两岸选项。

陆委会强调，这是台湾人民及国际社会的共识，更是当前中共必须面对的事实。

陆委会也指出，中共面对国际情势剧烈变动及内部社会经济挑战之际，其对台政策始终没有新的思维路线与正确判断。陆委会说，“中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。台湾人民绝不接受中共设定‘一中原则的九二共识’及‘一国两制’等任何终局，也唯有台湾2300万人有决定未来的权利”。

陆委会也表示，正告北京放弃强加的政治框架及武力胁迫侵犯作为，尊重台湾人民对主权和民主自由生活方式的坚持，以理性平等及相互尊重的态度，和平务实处理分歧，才是重启两岸良性互动的根本。