中大医学院推算香港逾百万人患“长冠病”

香港中文大学医学院院长陈家亮推算，香港可能有逾百万人出现“长冠病”症状，影响工作及学业，他建议政府设立特别专科诊所。

据星岛日报报道，港中大今年7月展开为期三个月的“长冠病”研究，目标招募1万名冠病康复者作网上问卷调查，至今已有接近7000人参与。中大医学院院长陈家亮星期天（10月16日）说，初步研究发现，七成受访冠病康复者有持续长冠病情况，而接种疫苗的人问题较少。

根据初步研究结果，65岁或以上长者、女性及无接种疫苗的人，患上“长冠病”的风险更高。症状方面，分别有四成受访者出现多种器官受影响，或记忆力变差、无法集中精神；三至四成人出现情绪问题如失眠、焦虑及抑郁等，只有两至三成受访者表示能自动康复。

陈家亮称，若比较第四及第五波的“长冠病”病人，第四波病人的症状通常持续时间较长，而且多器官症状更普遍，有理由相信奥密克戎病毒虽然流行，但“长冠病”问题较之前的情况轻。至于近期出现的XBB、BA.4.6或BQ.1.1亚系变异病毒株对“长冠病”会否有更深影响，陈家亮认为需要更多数据才能下判断。

被问到如何治疗“长冠病”问题。他说，可能政府需要设立专科诊所，而对于难分辨个案要用客观分析方法，如中大医学院透过粪便分析，诊断是否有长冠病问题。