赵少康：两岸绝不能兵戎相见

对于中共总书记习近平在二十大开幕式上作报告时提到的对台论述，台湾资深媒体人、中广董事长赵少康说，两岸绝不能兵戎相见，并强调如果在军事上不断的发展和竞争，对两岸都是灾难。

习近平今天（10月16日）在中共第二十次全国代表大会发表报告，谈到未来对台工作时说，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略；中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾人民。

习近平并指，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。

对此，赵少康今天在高雄听友见面会上回答媒体提问时表示，习近平是说尽量使用和平方法，也绝不放弃武力。他认为，两岸之间绝对不能使用武力，一旦使用武力，就回不了头。“无论如何，两岸不能兵戎相见。”

据《联合报》报道，赵少康也说，虽然习近平提到使用武力不是针对广大台湾人民，而是少数外部势力和台独分子，但导弹、子弹不长眼睛，“也许打到的是反对‘台独’者”。

同时，赵少康指出，如果两岸在军事上不断发展和竞争，对两岸都是灾难。他呼吁经费要用在民生上，并批评比赛军备是浪费民脂民膏。