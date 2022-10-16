天安门广场及长安街沿线更换17.5万盆花卉

中国北京天安门广场大花篮和长安街沿线部分花坛景观的转换工作，于星期天（10月16日）凌晨完成，据报共计17.5万盆花卉完成更换。

据中新社报道，今年9月为迎接中国国庆节和中共二十大，天安门广场中心布置了“祝福祖国”巨型花果篮，长安街沿线布置主题花坛14处，种植地栽花卉7000平方米，布置容器花卉100组。其中，“祝福祖国”巨型花果篮的篮体南侧书写“祝福祖国，1949-2022”，北侧书写“喜迎二十大”。

据报道，当前“祝福祖国”巨型花果篮文字中的“喜迎二十大”已转换为“喜庆二十大”。此外，在天安门广场南侧人民英雄纪念碑前花台，长安街沿线主题花坛中双子座大厦布置的“喜迎（庆）盛会”花坛、京西宾馆西门布置的“喜迎（庆）二十大”花坛，相关文字也已完成转换。

另一方面，“寒露”节气过后，北京天气逐渐转冷。针对低温天气，天安门广场及长安街沿线花坛中部分花卉已更换为孔雀草、小菊、宿根六倍利、南非万寿菊、美女樱等27个更抗寒的品种，共计17.5万盆花卉完成更换。

为保证景观效果，长安街沿线的14座主题花坛的立体植物和地面花卉也进行了调整，其中立体植物换花量约531平方米，地面花卉调整更换360平方米。同时，储备应急保障花卉450平方米。