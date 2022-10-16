中国副外长：习近平曾就孟晚舟事件做拜登工作

中国外交部副部长谢锋说，中共总书记习近平曾就孟晚舟事件做美国总统拜登工作，要求妥善解决。最终，孟晚舟以不认罪、不罚款的方式，获释回国。

据《北京青年报》时政新闻账号“政知新媒体”报道，10月13日，中共中央组织部和中央广播电视总台联合推出的系列节目《党课开讲啦》开始在中国央视播出。

首期主讲人是中国外交部党委委员、副部长谢锋。他以《学习贯彻习近平外交思想推进中国特色大国外交》为题，谈了几方面感悟，其中提到了孟晚舟获释回国的一些细节。

谢锋在节目中透露，去年加拿大法院即将对孟晚舟案作出判决的关键时刻，习近平再次就孟晚舟事件做美国总统拜登工作，要求妥善解决。最终，孟晚舟以不认罪、不罚款的方式，获释回国。

另外，谢锋同美国国务院常务副国务卿谢尔曼去年7月在天津举行会谈。会谈中，中方向美方提出了两份清单，一份是“要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单”，一份是“中方关切的重点个案清单”。谢锋透露，在中方关切的重点个案清单中，第一项就是无罪释放孟晚舟。

华为首席财务官孟晚舟于2018年12月1日在温哥华机场过境时被加拿大警方依据美国司法部的要求逮捕，当时美国指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令，以此要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡至美国。

加拿大司法部随后于2019年3月1日就孟晚舟引渡案签发授权进行令，开启了超过两年的案件审讯过程，也掀起中国与美国、加拿大之间的司法与外交博弈。

孟晚舟被捕后，加拿大原外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）同月因“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”在中国被捕。

最终，经过近三年的博弈，加拿大法官2021年9月24日签署了孟晚舟的释放令，孟晚舟获准返回中国。中国同一天也释放了康明凯和斯帕弗。