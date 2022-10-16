受访学者解读：二十大报告内容基本延续此前施政方向

全长72页的中共二十大报告涵盖中国政治、经济、社会、军事等各个领域，但受访学者向《联合早报》指出，报告内容基本延续中共此前施政方向，缺乏新颖提法和提振市场信心的表述。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦直言，二十大报告是一份“毫无波澜”的报告。他说，在中国经济逆风加大、民营经济信心受挫之际，市场期待报告针对支持经济发展、放宽行业管控、调整防疫措施等课题释放更明确的信号。不过，这些都没有在报告中出现。

美国智库亚洲协会美中关系中心主任夏伟（Orville Schell）也认为，这份由中共总书记习近平宣读的报告，没有一处不是完全遵循“习近平思想”和中共此前一再宣扬的“正确”方针路线。

对于外界关注的防疫政策，二十大报告中提到中共“坚持动态清零不动摇”，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。不过，报告并未对下一阶段防疫措施进行具体部署，仅称会健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤分析，二十大报告中的规划在未来五年都会推行，因此，中国何时会解封开放等不确定性较高的内容不会列入报告，“（防疫）只能当作过往执政的功绩来讲。”

政大国际关系研究中心主任寇健文则指出，二十大报告中的多数概念，包括相对较新的“中国式现代化”提法，均不是第一次出现。“可以说报告没有提出新的方向，但从另一个角度看，也可以说是政策具有连贯性。至少我们清楚地知道，共同富裕还会是未来五年的执政重点。”

报告将“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”作为中共中心任务，并给出“中国式现代化”的明确定义，指出这是中共领导的社会主义现代化”，包含人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的特点。

另一方面，二十大报告首次以“国家安全”课题自成一章，强调要推进国家安全体系和能力现代化，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安等。

中国文化大学社科院院长赵建民说，10年前中共提出的国家安全战略更侧重国内安全，例如社会抗争事件等问题。但近年来，中共开始强调外部环境对国家安全的威胁，“显然高层觉得国际大环境对国家主权和领土的安全挑战，已远远超出内部社会纷扰。”