受访学者：反分裂反干涉将成为北京未来对台工作的重中之重

中共总书记习近平今天（10月16日）作二十大报告时，侧重“反分裂、反干涉”论述。受访学者分析，这将成为北京未来对台工作的重中之重。

习近平上午向中共第二十次全国代表大会（二十大）做报告时，谈到过去五年中共面对“台独”势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，坚决开展“反分裂、反干涉”重大斗争，展示维护国家主权和领土完整、反对“台独”的坚强决心和强大能力。

谈到未来对台工作，习近平说，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，中共坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，但仅针对外部势力干涉和极少数“台独分裂分子”及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤接受《联合早报》采访时分析，“反分裂、反干涉”将成为北京未来对台工作的重中之重；这也显示台湾问题已镶嵌在中美战略竞争的大局当中。

上海台湾研究所常务副所长倪永杰受访时则认为，这次报告包含“新时代解决台湾问题的总体方略”的核心内容，特別是章节标题提及“坚持和完善一国两制”，较十九大报告多了“完善”，表明 未来将更进一步充实“一国两制”的内容；另一方面，“反分裂、反干涉”也是未来对台工作重要一环。

除了习近平上午口头宣读的报告内容外，二十大开幕式会后提供的完整报告则提到，解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

报告也称，“和平统一、一国两制”方针是实现两岸统一的最佳方式，对两岸同胞和中华民族最有利。

报告说，中共坚持“一个中国”原则和“九二共识”，在此基础上，推进同台湾各党派、各界别、各阶层人士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

报告还提到，中共坚持团结广大台湾同胞，坚定支持岛内爱国统一力量，共同把握历史大势，坚守民族大义，坚定反独、促统。 “伟大祖国永远是所有爱国统一力量的坚强后盾”。

报告并重申，两岸同胞血脉相连，是血浓于水的一家人。