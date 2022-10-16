镜电视董监集体请辞 NCC称尚未收到文件

频频陷入争议的镜电视的三名董事、一名监察人上星期集体请辞，董事会形同瓦解，台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）表示尚未收到书面变更文件，请该公司依法定程序处理，NCC也将依法办理，秉公处置。

据台湾《联合报》星期天（10月16日）报道，NCC说目前尚未收到相关人事变更的书面文件，并称镜电视董监事如有任何异动，应依公司法相关程序完备后，向NCC送件，申请营运计划变更。针对该案，NCC将视情况，必要时请该公司所有股东到会陈述意见。NCC也说明，请辞的四人均不是公司股东。

NCC指出，委员会尊重公司股东会及董事会依法运作，将本于职权监理镜电视，并持续追踪该公司是否依申设许可之附款营运。同时，也会请当事人补正说明、进行相关行政调查，对当事人有利不利事项，并将一律注意。而对于镜电视内部纷扰频传，如后续进入诉讼阶段，NCC也将尊重犯罪侦察程序及司法审查结果，并依法定职权配合处理。

NCC呼吁，镜电视公司经营团队，如对公司经营或人事决定有任何意见，建议应当以法定程序处理，而非将内部问题外部化。关于部分媒体影射NCC有泄密疑虑，委员会称，如有实质证据证明公务员泄密，请相关检举人具体提出证据，定会依法究办。

镜电视星期天也发布声明称，公司部分董事与监察人因事业繁忙，且已完成阶段性工作，向公司辞任，感谢部分董事与监察人过去的协助，也对其表示深挚祝福。

镜电视说，10月10日召开董事会后，已发出股东临时会召集通知，将尽速补选缺额董事与监察人席次，并于股东会决议公司重大营运事项，公司股东持续支持郑优董事长带领公司营运，也全力支持公司继续营运。

镜电视也说，营运悉依公司法规定与公司治理原则，并无媒体报导指涉违反公司治理、违反附款等情事。吁请媒体报导前应落实媒体专业，勿随有心人呓语起舞。

