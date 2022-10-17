台积电在芯片业困境中下调资本支出预期

台积电将今年的资本支出预期下调10%左右，以应对全球芯片需求放缓和成本上升等多种不利因素，尽管该公司此前公布第三季度净利润实现了创纪录增幅。

据《华尔街日报》报道，这家全球最大的芯片代工商上星期四（10月13日）公布，第三季度净利润同比增长80%，主要原因是其用于智能手机和其他设备的尖端芯片销售强劲。

不过，该公司管理层就整个半导体行业在2023年可能出现下行发出预警。“台积电也难以幸免”，该公司首席执行官魏哲家在上星期四的财报电话会上说。

台积电将2022年的资本支出预期下调至360亿美元（下同，约513亿新元），三个月前设定的目标是至少400亿美元。台积电高管表示，削减开支是受产能扩张计划的调整影响，原因包括全球半导体需求疲软以及通胀导致的成本上升等。

半导体行业显露放缓迹象之前，疫情期间的销售曾有过一段时间大幅上升，当时疫情催生了对个人电脑、电子产品和数据服务器的额外需求。近几个月来，个人电脑的销售已大幅下降。魏哲家表示，与前三年同期相比，今年第四季度台积电一些产能不会被充分利用。

但魏哲家也提到了汽车业和高速处理数据和计算的高性能计算等行业的持续需求，将支持台积电在未来几年持续增长的前景。

其他半导体公司正面临严峻的形势。全球收入最高的芯片制造商三星电子早前预计，第三财季营业利润同比将下降近三分之一。Advanced Micro Devices（简称AMD）两周前下调了第三财季收入预期，此前该公司发布了低迷的业绩展望。AMD表示，近几个月来，个人电脑市场明显走软。

美国针对中国不断发展的半导体行业的几乎所有方面都采取了压制措施，美国将半导体行业视为战略竞争日益激烈的领域。在中美的这场争斗中，台积电及其竞争对手都被殃及。台积电股价上周跌至近两年来低点，投资者在权衡美国扩大对输华高科技芯片及其制造设备的限制所造成的影响。

美国10月7日公布了严格的对华出口管制措施，对于要求豁免的申请将逐案审查。台积电与英特尔公司、韩国的三星电子和海力士半导体都拿到了豁免，可以让它们在中国的工厂继续运营。

魏哲家表示，新规针对的是人工智能和超级计算机等非常高端应用的芯片供应。他称，有鉴于此，初步评估新规对台积电的影响有限且可控。

被问及与中国有关的长期策略时，魏哲家说，台积电将会遵守所有法规，并在合法情况下，服务全世界的客户。

台积电大部分收入来自北美客户，北美业务占到该公司第三季度收入总额的72%，占比高于第二季度的64%；第三季度来自中国市场的收入占比为8%，低于第二季度的13%。

台积电公布，截至9月30日的第三季度实现净利润新台币2808.7亿元（下同，约125亿新元），上年同期为新台币1562.6亿元。当季净利润好于此前接受标普全球市场财智调查的分析师预测的新台币2673.1亿元。

第三季度收入同比增长48%，达到新台币6131.4亿元。该公司当季营业利润率同比提高9.4个百分点，达到50.6%。

当季智能手机业务收入环比增长25%，占台积电第三季度销售总额的41%，高性能计算业务收入占比39%。