国民党向中共二十大发贺电提九二共识与反台独

中共二十大星期天（10月16日）开幕，国民党当天发贺电，中国共产党也回复贺电，其中双方都提到“九二共识”及反对台独。

新华社报道称，在二十大召开之际，“台湾地区有关政党、团体和人士以各种形式表示祝贺”。

报道称，中国国民党中央委员会在10月16日致中国共产党中央委员会的贺电中表示，在“九二共识”、反对“台独”基础上两岸各项交流与合作成果丰硕，希望两党持续沟通、真诚合作、深化互信、求同存异，共同增进两岸人民权益福祉，努力维护台海和平稳定，开创两岸关系繁荣发展。

报道还说，中国共产党中央委员会同日复电中国国民党中央委员会表示，多年来，两党在坚持“九二共识”、反对“台独”共同政治基础上，共同推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞。当前台海形势愈益复杂严峻，期盼两党把握大局，体察大势，坚守大义，在既有共同政治基础上加强沟通，增进互信，深化合作，为台海和平、同胞福祉、国家统一、民族复兴而共同努力。

报道最后说，中国国民党前主席连战、洪秀柱，新党主席吴成典，无党团结联盟主席林炳坤等也发来贺函贺信，期望两岸同胞汇聚智慧、和衷共济，携手合作推动两岸关系和平发展，共谋中华民族伟大复兴。

据台湾《中国时报》报道，国民党16日晚间对此表示，相关贺电皆依往例，国民党坚持三大中心任务“捍卫中华民国、守护民主自由、维护两岸及区域和平”；任何意图伤害中华民国，国民党绝对反对到底，包括坚决反对台独、反对一国两制，相信这也是台湾主流民意。

中共二十大16日开幕，中共总书记习近平作二十大报告时，以“坚决开展反分裂、反干涉重大斗争”总结过去五年对台工作，并重申会尽最大努力争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力。

面对持续升级的台海情势，习近平宣读的浓缩版报告侧重“反分裂、反干涉”论述，“一中原则”“九二共识”等内容则列在纸本完整报告中。

