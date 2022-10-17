港媒：港府拟增建四所博物馆 加强中外交流

香港媒体报道称，为持续提升文化基建，香港特首李家超星期三（10月19日）公布的上任首份《施政报告》将列出已制订新的“十年文化艺术设施发展蓝图”，包括增建四所博物馆，以加强中外交流。

据《星岛日报》报道，港府计划增建共四所博物馆，分别是尖沙咀九龙公园的中国历史文化推广活动中心、天水围第109区的文物修复及资源中心、北部都会艺术博物馆及交通博物馆。

香港特首李家超上月初出席“香港新坐标：中外文化艺术交流中心”高峰论坛时说，政府正逐步建立世界级的文化设施、加强与中国大陆及海外艺文机构的交流、鼓励文创业界拥抱数码科技，以及壮大文化艺术人才库，推动香港成为文化之都。

他续称，要塑造香港成为文化之都，除了要目标清晰，确定香港在国际文化艺术产业版图上的新坐标，也要在促进中外交流方面追求新的高度；在发掘香港产业潜能方面更要搜寻新的深度。为此，港府正循四大方向，致力推动这方面的工作。

第一，港府将逐步建立世界级的文化设施和多元文化空间，为艺术家、艺团和从业者提供土壤，共同孕育文化艺术创作。其中西九文化区正发展成为香港有史以来最大型的文化建设集中地，当中香港故宫文化博物馆已于今年7月开幕，向公众展示珍贵的故宫文物；而现正兴建的西九文化区演艺综合剧场，将在日后提供另一个顶级舞蹈和戏剧表演场地。

李家超认为，西九文化区完全具备充足的条件，可以进一步打造成为粤港澳大湾区文化枢纽。

同时，东九文化中心有望于明年起分阶段启用，到时将成为艺术科技重镇及培训摇篮。连同预期将在明年底至2024年分期竣工的启德体育园，香港举办文娱康乐盛事的场地将大增，有望与西九文化区产生协同效应，带动香港成为国家级文物及艺术品全国首选的展出地、全国首选的表演艺术文化旅游中心。

第二，港府将加强与中国大陆以及海外艺术文化机构的交流合作，进一步确立香港在国际艺坛的地位，以及善用“一国两制”的优势，传扬中华文化，透过香港的平台，加强大陆与海外文化艺术的交流，向世界说好中国的文化艺术故事。同时，港府也将增进香港艺术家和不同地方艺团交流的机会，发挥香港联通国际的优势。

港府也将积极筹办大型国际会议和论坛。由康乐及文化事务署筹办的国际演艺协会年中会议，今年5月已经举行，令香港成为首个两度成功举办这项国际盛会的亚洲城市。今年12月亚洲文化合作论坛及博物馆高峰论坛也将在香港举行，为国际文化艺术交流提供集思广益的平台。

港府在大陆不同省市透过香港周等活动，展示香港的文化艺术成就和文化交流，又加强与大湾区大陆城市不同表演场地的协作以打造新品牌，为香港艺团提供演出机会。

第三，港府将把握国际趋势，增拨资源鼓励文化及创意业界拥抱数码科技。面对全球产业数码化，以及冠病疫情带来的挑战，善用科技发展及推广文化艺术与创意，愈来愈重要。港府将推动运用科技，协助艺文界在创作上有更大发挥。

李家超说，将投放更多资源于艺术科技和提升康文署辖下演艺场地的设备，让艺团可以在表演项目有更进一步应用科技。

第四，港府要壮大香港的文化艺术人才库。港府将连同西九文化区管理局、香港演艺学院、香港艺术发展局、香港艺术中心等合作单位推进人才培育。李家超说：“我们会继续致力培训包括艺术行政、艺术科技和文物修复等多个范畴的人才，并促进交流。”