上海青浦区核酸“每天一检” 部分区域实行管控

随着上海疫情反弹，多个区域增加核酸筛查力度，长宁区与闵行区将实行“一周三检”。青浦区实行每日一检的同时，也对部分区域实行管控措施。

据澎湃新闻报道，长宁区政府新闻办公室“上海长宁”微信公号与闵行区委员会宣传部“今日闵行 ”微信公号均在星期一（10月17日）发布居民书，公告本周内将开展三次全员核酸筛查。

上海市青浦区徐泾镇人民政府微信公号“微徐泾”于星期一（10月17日）凌晨3时许发布的公告称，管控起始时间为10月16日24时。

据“微徐泾”消息，实行“4+3”管控措施的区域每天须进行一次核酸检测。前4天实行封闭管理，所有人员暂停非必要流动；后3天实行自我健康管理。

据“微徐泾”，实行临时管控区域内各类经营场所、公共场所予以关停，所有人员暂停非必要流动，每天进行一次核酸检测。

针对青浦徐泾为什么大范围临时管控问题，上海市人民政府办公厅“上海发布”微信公号回复称，在核酸检测中发现异常，根据国家和本市疫情防控有关规定，结合风险评估和研判的结果，对相关区域实施临时管控措施，暂停非必要的流动，对人员和环境进行筛查。

据上海市卫健委通报，截止星期天（10月16日）24时，上海无新增本土冠病确诊病例，新增本土无症状感染者32例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性冠病确诊病例七例和无症状感染者31例，均在闭环管控中发现。