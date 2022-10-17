港行会前召集人陈智思表弟成温哥华首位华人市长

加拿大不列颠哥伦比亚省当地时间星期六（10月15日）迎来市政选举投票日，代表温哥华优化城市党第二度竞选市长的沈观健（Ken Sim），击败其他14名竞争对手，成为温哥华首位华裔市长。沈观健不仅是香港移民第二代，也是香港行政会议前召集人陈智思的表弟。

综合香港《星岛日报》和中通社报道，截至午夜时的开票情况，沈观健已赢得逾48%的选票，确定胜选。排于次席、谋求连任的肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart）得票率约32%，已承认败选。

51岁的沈观健在温哥华出生、成长，是香港移民后代。投身政治前，他是一名企业家，并拥有资深特许会计师资格。在四年前的市政选举中，代表无党派协会参选市长的沈观健以不足千票的差距不敌斯图尔特。如今，他以压倒性优势胜出，比斯图尔特多出逾3.5万票。

今年选战中，沈观健在竞选政纲中突出安全、负担能力、可持续性三大优先事项，主张增聘警察和心理健康护士、通过简化审批等手段解决住房困境、改善市内交通基础设施、提升市府效率等。

沈观健在选举之夜发表胜选感言，在华人先侨首度来到这里并缴纳“人头税”135年之后，温哥华终于选出首位华人市长。他同时表示，将致力建设一个更具包容性、更强大的温哥华。

谈到自己的出身，沈观健说，父母在1967年有一个疯狂的想法，放弃一切带着三个孩子移民温哥华，为的不是自己，而是希望三个孩子有更好的生活。他父母到温哥华后，要面对种族歧视、财务，甚至健康问题，但他们没有放弃。他公开感谢已离世的父母，因为他们的牺牲，造就了现在的他，成为温哥华巿长。

沈观健的父亲原来是香港行政会议前召集人陈智思的大舅父，陈智思和沈观健是表兄弟。陈智思对《星岛日报》透露，大舅父有五个子女，头三个在香港出生，沈观健则是最小儿子。

香港目前经常说是建立国际联系，说好香港故事和中国故事，陈智思会否借此联系说好香港故事？陈智思笑言，温哥华的香港移民多，两个城巿关系密切，的确可以加强文化方面的交流和沟通。