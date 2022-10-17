中国发改委：中国搞自给自足之说是错误理解

针对彭博社关于中国政府如何减少对铁矿石、原油、天然气、大豆等外国进口资源的依赖，以实现更加自给自足的经济的提问，中国国家发改委副主任赵辰昕回应称，中国国内外有一些声音认为，以国内大循环为主体，意味着中国要在对外开放上大幅收缩，甚至要搞自给自足，这种理解是错误的。

中共二十大新闻中心星期一（10月17日）上午举行首场记者招待会，邀请中国国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕，中国国家发展改革委党组成员、中国国家粮食和储备局党组书记、局长丛亮，中国国家能源局党组成员、副局长任京东介绍贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴有关情况，并回答记者提问。

据上观新闻报道，赵辰昕说，上述问题涉及对构建新发展格局的理解和认识问题。中央提出加快构建新发展格局的重大战略部署以来，外界存在一些不同程度的认识、理解误区。构建新发展格局，是根据中国发展阶段、环境、条件的变化，特别是中国经济比较优势的变化，作出的重大决策，是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划，对中国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展意义重大而深远。

他说，中国国内外有一些声音认为，以国内大循环为主体，就意味着中国要在对外开放上大幅收缩，甚至要搞自给自足，这种理解是错误的。中共总书记习近平多次强调，构建新发展格局是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环。当今世界经济全球化的潮流是不可逆转的，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济、国际体系深度融合，我们同全球很多国家的产业关联和相互依赖程度都比较高，内外需市场本身相互依存、相互促进。

赵辰昕说，“改革开放40多年来，我们积极利用国内国外两个市场、两种资源，为促进市场经济建设、丰富市场供给、带动产业结构转型升级、培育国际竞争新优势、全面提升综合国力创造了条件，有力改善了中国生产要素质量和配置水平，也促进了国内大循环的效率和质量提升”。

他表示，一段时间以来，经济全球化遭遇了逆风逆流，一些国家想实行脱钩断链，构筑“小院高墙”。“但我们认为，世界绝不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍是历史潮流，互利共赢仍是人心所向”。

赵辰昕说，中国经济是一片大海，世界经济也是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的。“我们将始终站在历史正确的一边，决不被逆风和回头浪所阻。我们将坚定不移扩大开放，推动全球化向包容、普惠、共赢方向发展；将加快建设更高水平开放型经济新体制，促进国内国际循环顺畅联通”。