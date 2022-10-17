中国发改委：跨国公司在华投资有信心 看好中国长期市场

针对美媒关于高管无法赴华影响外商投资热情的提问，中国国家发改委副主任赵辰昕回应称，外商投资产业结构和区域布局继续改善，跨国公司在华投资有信心，看好中国长期市场。

中共二十大新闻中心星期一（10月17日）上午举行首场记者招待会，邀请中国国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕，中国国家发展改革委党组成员、中国国家粮食和储备局党组书记、局长丛亮，中国国家能源局党组成员、副局长任京东介绍贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴有关情况，并回答记者提问。

据上观新闻报道，美国消费者新闻与商业频道记者在会上提问：中美商会、中欧商会表示外国企业高管无法前往中国，影响了外商在华投资热情，对于外商在华投资产生负面影响。就目前发展阶段来说，中方对于批准和鼓励新的外商投资项目有何考虑和计划？

赵辰昕说，今年以来，在全球疫情反复延宕、国际形势复杂严峻、跨国投资疲软的背景下，中国吸引外资克服了多重的困难，实现稳中有增、稳中提质。今年1至8月，中国利用外资转化成人民币为8927.4亿元（下同，1770亿新元），按照可比口径同比增长了16.4%，其中高技术产业利用外资同比增长了33.6%，东部、中部、西部地区分别增长了14.3%、27.6%和43%。外商投资产业结构和区域布局继续改善，跨国公司在中国投资有信心，对中国市场长期看好。

他说，当前中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，吸引外资也面临新的形势。按照党中央的决策部署，中国将和有关方面一起推进高水平对外开放，加大吸引外资的政策力度，更好地发挥外资促进高质量发展，畅通国内国际双循环的积极的作用。

第一，中国进一步加大鼓励外商投资的力度，会发布实施2022年版《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励外商投资的范围，加大了先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域，以及中西部和东北地区对外商投资的支持力，为外商投资提供更有吸引力的政策环境。会出台以制造业为重点，促进外资扩增量、稳存量、提质量的政策措施，加大制造业引资的力度，着力解决外商投资企业面临的突出问题，全面加强外商投资促进和服务，推动利用外资高质量的发展。

第二，进一步推动重大外资项目落地。中国推出第六批重大外资项目，在中央层面给予产业规划、用地、环评、能耗等政策的支持。及时协调解决外资项目的在投资、生产、经营的过程中遇到的困难，保障项目都能够顺利落地实施。

第三、进一步优化外资企业服务。中国会加大对外资企业的服务，更加积极主动地向外资企业宣介有关政策措施，通过多种方式为外资企业和地方搭建投资合作的最新政策，持续优化营商环境，落实准入前国民待遇、负面清单管理等制度，与有关部门和地方一起在做好冠病疫情防控的前提下，为国际投资交流合作提供更多的便利。对外开放是中国的基本国策和鲜明的标识，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。未来中国开放的大门只会越开越大，中国发展将为地区和世界提供更多的机遇，注入强劲的动力。