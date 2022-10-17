中国发改委：中国经济表现在全球范围依然突出

针对路透社记者关于中国经济形势的问题，中国国家发改委副主任赵辰昕回应称，中国经济明显回升，重点项目订单都在大幅增长，因此中国经济的表现在全球范围依然突出。

中共二十大新闻中心于星期一（10月17日）上午举行首场记者招待会。

据上观新闻报道，赵辰昕说，今年以来特别是3月、4月和7月，受外部环境、疫情、极端天气等超预期因素影响，中国经济月度之间有所波动。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作的扎实推进，随着稳经济一揽子政策持续发力，接续政策果断推出，工业、服务业、投资、消费等主要经济指标都在不断恢复，整体保持恢复发展态势。

赵辰昕说，中国三季度经济明显回升，中国经济的表现在全球范围依然突出。“我们的居民消费价格温和上涨，与全球通胀高企形成了鲜明对比；我们的就业形势总体稳定；国际收支基本平衡，外汇储备保持在3万亿美元以上。”

他说，中国经济运行中存在困难和挑战，但更充满机遇。面对超预期因素冲击影响，中国经济在较短时间内实现了企稳回升，展现出强大的韧性和巨大潜力。中国有14亿多人口，有世界上最大规模的中等收入群体，具有超大规模市场优势，加上完整的工业体系、完备的产业链、日益现代化的基础设施体系，这些基础条件为各类企业发展提供了巨大的机遇和广阔的市场空间。

他也说，中国实行的政策性开发性金融工具有力有效地支撑了重点领域的基础设施建设。经济社会薄弱环节、薄弱领域设备更新改造的支持力度，政策也在加大。在这些政策措施带动下，中国能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长，这些都为上下游企业提供了难得机遇。

赵辰昕表示，在社会稳定、经济社会持续平稳健康发展的中国，发展机遇无处不在。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应不断释放，中国经济回稳向好态势必将进一步巩固。