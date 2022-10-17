林郑40项建议仅七项已交港立法会 学者称换届后不免“人走茶凉”

香港特首李家超将在星期三（10月19日）发表上任首份《施政报告》。在新制度下产生的议会，政治阻力已大大减少，有空间予李家超政府大刀阔斧改革。前特首林郑月娥任内提出40项建议，但仅七项提交立法会，有学者认为，港府换届后难免出现“人走茶凉”情况。

据网媒“香港01”报道，林郑月娥在去年10月发表任内最后一份《施政报告》中，提出了40项立法建议，包括《基本法》第23条立法、《版权条例》修订等，不过随着港府换届以及时势变化。据“香港01”统计，过去一年暂时只有七项建议已向立法会提交条例草案。

“香港01”记者翻查立法会网页的“法案”一栏，以及港府今月初向立法会提交的立法议程，整合上述40项建议进度，有22项建议暂未提交立法会，11项暂未提交立法会但在今年立法议程内，五项已提交立法会并在审议过程中，以及两项已完成并刊宪生效。其中已完成并刊宪生效的法案，包括取消强积金对冲安排，以及为船舶管理人等提供税务优惠的法案。不过，仍有33项立法建议暂未向立法会提交条例草案，占总数82.5%。

香港立法会内务委员会主席李慧琼说，上届政府今年1月将立法议程提交立法会时，是以当时的环境作准，而随着新政府上场，经检视后再提交一个新的立法时间表予立法会也是常见做法。

她称，政府于本月初的最新版本立法议程中，表示拟提交16项条例草案，以本立法会会期只剩下两个月时间计算，“已经颇进取。况且即使没有放上今年立法议程，不等于下一年不会提交，会按照不同局方程序去推进。”

李慧琼还提到，去年林郑政府提出的40项工作中，有不少都是长期的工作，例如涉及财经、保险业等，有部分甚至需要再作公众咨询，所以很难要求政府在一年之内有太多进展，但相信政府会一直跟进这些议题、征询议员的意见。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强说，虽然去年立法建议中，有部分政策的确需时处理，但目前进度相对缓慢，或多或少都与新政府上任后“人走茶凉”有关系。“首先新政府未必有责任，继续上届政府的工作，有新的优次、‘开新篇’是人之常情，延续（林郑）政府的立法建议并非必然。”

他续称，林郑去年发表《施政报告》时，外界认为她有明显的连任意向，所以提出的立法建议有不少都很长远，但最终政府易帅，因此会有一定落差存在，“外界一般都认为林郑去年的《施政报告》内容，如同一份‘连任政纲’，我也相信最终是北京不希望她连任，而不是她自己不想做。那她没有连任，一些横跨政府任期的立法工作，当然未必是新政府的优先项目。”

港府施政报告组回复称，上届政府建议向现届立法会提交约40项立法建议。相关政策局正作出跟进，并会在适当时候将相关条例草案提上立法议程。