消息：复星国际香港暂停交易 拟出售旗下南钢股权偿债

知情人士透露，中国大型民营企业复星集团已同意以150亿元人民币（30亿新元）交易价，向江苏沙钢集团出售所持有的南京南钢钢铁联合有限公司的股权，以偿还债务。

公开信息显示，南京南钢钢铁联合有限公司是上市公司南京钢铁股份的控股股东；复星国际通过间接持股南京南钢钢铁联合有限公司等实体，控制了上市公司南钢股份约六成股权。

彭博社星期一（10月17日）引述知情人士报道，因上述信息未公开，要求匿名的知情人士并称，上述三家公司上个星期签署初步交易协议，相关交易事宜仍在探讨中，三家公司可选择放弃此交易。

综合中国证券时报和香港《信报》等报道，据香港交易所17日公告，复星国际有限公司的股份将于17日上午9时起短暂停止买卖，以待发布一项可能的内幕讯息。因此，与该公司有关的所有结构性产品也将同时短暂停止买卖。另一家上市公司南钢股份17日也在上海暂停交易。

复星国际和南钢拒绝回应彭博新闻社置评请求，沙钢代表表示对此事并不知情。

今年6月，穆迪将明年有大量境内外债券到期的复星国际评级列入负面观察名单。投资者此后密切关注复星计划如何达到流动性需求，包括资产处置和其他再融资选项是否取得进展。复星国际美元债之后也表现震荡，从接近面值跌至承压水平，股价已下跌约35%。

债券投资者17日上午对复星国际美元债转为看涨。上午11时，复星国际2023年7月到期的美元票据每1美元面值买价上涨6美分，势创7月份以来最大单日涨幅，从上周五创下的历史最低收盘水平反弹。

穆迪8月将复星国际的长期企业家族评级从Ba3下调至B1，展望为负面，理由包括“再融资压力高企”。截至9月中旬，复星集团明年底前面临约80亿美元（112亿新元）债券到期或可回售压力。