茅台三季度营收净利润增速放缓

中国贵州茅台集团发布第三季度财报，报告期内录得营收295.43亿元（人民币，下同，约58.53亿新元），同比增长15.61%；净利润146.06亿元，同比增长15.81%；基本每股收益为11.63元，同比增长15.81%。

据财新网报道，茅台三季度营收、净利润增速较前两个季度有所放缓。2022年一季度，茅台的营收、净利润增速分别为18.43%和16.06%，二季度放缓至16.06%和17.29%。据光大证券研报，茅台2022年三季度营收、净利润保持15%以上的同比增速，基本符合此前市场预期。

2022年前三季度，茅台的营业总收入为897.86亿元，其中，营收同比增长16.77%至871.60亿元，净利润同比增长18.14%至444.00亿元。

据报道，系列酒进一步成为茅台的收入增长动力。2022年前三季度，茅台酒、系列酒分别贡献收入744.00亿元、125.40亿元，分别较去年同期增长14.48%、31.45%，茅台酒贡献收入占营收比重也同比下降1.7个百分点至85.36%。

茅台自2018年起发力直销渠道，今年前三季度直销渠道收入同比翻倍。2022年前三季度，茅台直销、批发渠道分别创下收入318.82亿元、550.59亿元，其中直销渠道较去年同期增长117.10%，而批发渠道下降8%。今年前三季度，茅台直销收入在营收中占比达36.58%，再创历史新高。

贵州茅台10月14日收报每股1737.61元，涨2.21%，总市值约2.18万亿元。今年以来，白酒板块持续低迷，中证白酒板块年初至今已下跌18.38%。