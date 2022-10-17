习近平参加广西团讨论：十八大以来大政方针完全正确

中共总书记习近平星期一（10月17日）上午在参加中共二十大广西代表团讨论时说，新时代以来的10年“有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难”，实践证明中共十八大以来中央的大政方针和工作部署完全正确。

中共十九大时，习近平是在贵州当选中共党代表，此次二十大则是在广西以全票当选二十大党代表，因此在会议期间参加广西代表团讨论。

据新华社报道，习近平参加讨论时强调，中共二十大是中共团结带领全国各族人民在新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。学习贯彻二十大精神，要牢牢把握过去五年工作和新时代10年伟大变革的重大意义，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求。

习近平同广西代表团代表们讨论后说，中共十八大以来广西壮族自治区取得的成绩，体现了中共的民族政策和民族区域自治制度在南疆的成功实践，是中国新时代10年伟大变革的生动缩影。

习近平说，新时代以来的10年“有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难”，实践证明，中共十八大以来中央的大政方针和工作部署是完全正确的，中国特色社会主义道路不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好，要坚定历史自信、增强历史主动，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷。

习近平强调，二十大报告阐述了中国式现代化的中国特色和本质要求。中国式现代化扎根中国大地，切合中国实际，要始终把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，坚定信心、守正创新，谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

在反腐败斗争方面，习近平说，中共十八大以来，中央以“十年磨一剑”的定力推进全面从严治党，以“得罪千百人，不负十四亿”的使命担当推进史无前例的反腐败斗争，打出一套自我革命的“组合拳”。

他强调，全面从严治党永远在路上，中共的自我革命永远在路上，要持之以恒推进中共的自我革命，确保中共永远不变质、不变色、不变味。

习近平还说，十八大以来，中共紧紧依靠人民，稳经济、促发展，战贫困、建小康，控疫情、抗大灾，应变局、化危机，攻克了一个个看似不可攻克的难关险阻。当前最重要的任务是撸起袖子加油干，把二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。

他希望广西各级党委和政府以二十大精神为指引，坚决贯彻中央决策部署，在推动边疆民族地区高质量发展上展现更大作为，在服务和融入新发展格局上取得更大突破，在推动绿色发展上实现更大进展，在维护国家安全上作出更大贡献，在推进全面从严治党上取得更大成效。