中国兴起“儿童剧本杀” 部分为教培人转型

随着中国“双减”政策的施行，许多教培机构和教培老师寻求转型，其中有部分教培人士进入儿童剧本杀领域。

据红星新闻星期一（10月17日）报道，北京一家儿童剧本杀品牌发行方负责人刘女士受访时称，教育剧本杀概念在2021年9月开始形成，并且带动了一些头部教育品牌入局。

刘女士也说，儿童剧本杀市场随后出现一些以教培转型为主的发行方。“2022年初，儿童剧本杀开始在多个平台出现，涌现出多位博主推广营销，不少教培机构加盟用以消课。”

曾在教培行业就职多年，目前转做儿童剧本杀主持人的李女士说，“儿童剧本杀的运营逻辑、教育目标、交付服务等方式都和教育行业类似，只不过产品和方式不同。”

据报道，河南目前已跻身行业头部的某儿童剧本杀品牌，在各大平台的粉丝超20万。该品牌工作人员称，该文化品牌创办于2014年，原来是集办学、教材研发、产品推广、师资培训、教学管理及项目合作于一体的专业机构。

报道称，抖音上“儿童剧本杀”相关话题已有800多万次播放，小红书上“儿童剧本杀”，相关笔记篇数达2万+。大多数儿童剧本杀品牌推广都强调该产业“轻资产、低门槛，收入高，不仅可以作为教培机构的消课方式，也可以作为线下儿童书店增强顾客体验的手段。”