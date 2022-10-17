国民党要陈时中为护航高端疫苗退选负责

台湾审计部冠病疫苗采购执行情形专案查核报告指高端疫苗采购五大缺失，国民党立院党团星期一（10月17日）召开记者会批评民进党台北市长参选人陈时中在担任卫福部长和中央流行疫情中心指挥官期间护航高端，以致发生上述情况，因此要求陈时中除公开向台湾民众道歉外，必须退选负责。

据中时新闻网报道，国民党立院党团总召曾铭宗在上述记者会上说，审计部的查核意见提出卫福部高端疫苗采购相关缺失，陈时中却回应媒体说“他已经离开卫福部”，国民党团相当佩服陈时中，有脸说出这样的鬼话。

曾铭宗说，陈时中担任中央流行疫情中心指挥官908天，审计部的查核意见所列五大缺失都是在陈时中任内发生，因此他必须退选负责。

国民党立院党团首席副书记谢衣凤说，审计部重要查核意见提到，审查资讯之公开透明度待提升。谢衣凤质疑，为什么立法院无法看到疫苗采购契约内容？卫福部长薛瑞元迟迟不肯让国会议员查看高端疫苗采购合约，是在保护陈时中吗？蔡政府将疫苗采购合约封存30年，是怕台湾民众看到真相？

国民党立委林奕华说，美国食品药物管理局（FDA）全程公开疫苗审查会议，国民党立院党团也一再要求卫福部比照美国，公开高端疫苗审查会议，陈时中不给会议纪录，只给简单的会议结论和简单摘要，完全不知道是谁在帮高端背书。

林奕华也指出，根据疾管署在今年6月所提供的资料显示，民进党政府出资研发冠病台产疫苗过程中，高端拿了4亿6000多万新台币（下同，2049万新元）、联亚拿了3亿2000多万新台币，外界推估高端一剂845新台币，也有人估超过千新台币，若再摊进研发费用每剂100新台币的成本。而一剂都没打到的联亚，大约每500万剂一剂220新台币成本，换言之，政府花了11亿新台币，却一毛钱也追不回来，卫福部难道不用跟台湾民众说清楚吗？

国民党副秘书长李彦秀则说，全世界承认高端的国家，只有台湾和巴拉圭，倘若陈时中在这次台北市长选举还能够当选的话，将是台北市民灾难的开始。