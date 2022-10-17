柯建铭批国民党：执迷不悟会被送历史焚化炉

国民党在中共二十大开幕当天发贺电，提及九二共识及反台独等，引起绿营反弹，民进党总召柯建铭批国民党“执迷不悟”、“会被送进历史的焚化炉”，国民党主席朱立伦则称贺电中共之举“是依照惯例”。

据台湾《联合报》报道，柯建铭星期一（10月17日）上午在立法院受访时批国民党到现在还是“执迷不悟”，他还说，若国民党在“国家”认同上无法彻底翻转，是会被消灭的，“会被送进历史的焚化炉”。绿营民代也齐轰国民党贺电中共的行为。

国民党立法院党团总召曾铭宗回应说，国民党确实有提及“九二共识”、反台独，这样的回应是依照过去惯例，国民党不要兵戎相见，希望两岸能好好沟通，朝良性方向发展。

朱立伦受访时也说，贺电中共是国民党依照惯例，他否认有特殊涵义，“没有任何特别的地方，我还是强调我们（国民党）的立场，三大中心任务，捍卫中华民国、守护民主自由、维护两岸和平区域稳定。”

朱立伦说，国民党立场非常清楚，就是捍卫“中华民国”，任何破坏“中华民国”的行为，国民党都反对到底，包括反对台独、一国两制，这是台湾主流民意。他也说，希望藉由两岸对话，减少战争风险、避免冲突。

新华社16日报道称，在二十大召开之际，“台湾地区有关政党、团体和人士以各种形式表示祝贺”。

报道称，中国国民党中央委员会在10月16日致中国共产党中央委员会的贺电中表示，在“九二共识”、反对“台独”基础上两岸各项交流与合作成果丰硕，希望两党持续沟通、真诚合作、深化互信、求同存异，共同增进两岸人民权益福祉，努力维护台海和平稳定，开创两岸关系繁荣发展。