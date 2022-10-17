中国芯片公司的美高管因美出口禁令陷入两难

一些美国人在中国国内芯片行业中担任关键职位，帮助制造商开发新芯片以赶上外国竞争对手。现在，由于美国新的出口管制规定禁止美国公民支持中国先进制程芯片的开发，这些人处于进退两难的境地。

根据《华尔街日报》对公司公告和官方网站的研究，在16家中国上市半导体公司工作的高级管理人员中，至少有43人是美国公民。他们中的许多人担任高层职务，包括首席执行官、副总裁和董事长等。

据报道，这些公司的文件显示，这些高管几乎全都是在硅谷为美国芯片制造商或半导体设备公司工作多年后才转入中国芯片行业。他们的工作经历反映了多年来人才在不同公司和国家之间的自由流动。有些人是通过“千人计划”等项目被吸引到中国。中国政府于2008年推出“千人计划”，目的是提高研究水平。

美国商务部本月对一系列芯片和芯片制造技术实施了出口管制，这是美国迄今为止针对中国科技行业最大规模的打击。

美国还试图限制美国技术的使用，禁止美国人员在没有许可证的情况下支持中国先进制程芯片的开发或生产。美国商务部对美国人员的定义包括美国公民、永久居民、居住在美国的人和美国公司。

总部设在北京的北方华创科技和荷兰设备制造商阿斯麦等一些公司表示，已令美国员工暂时不再继续从事现在可能受限于新规的工作，同时也在寻求对这些规则的明确指导。

《华尔街日报》引述商业咨询公司化险咨询驻华盛顿特区的全球风险和情报主管查莫罗（Dane Chamorro）称，限制中国公司接触到美国人才相当于直接打击中国试图升级芯片技术链的核心。

他说，如果没有人才让芯片技术发挥作用，这项技术就什么都不是。

查莫罗说，对于中国公司的许多高管来说，新规可能会迫使他们在工作和美国公民身份或永久居民身份之间做出选择。这些规则要求所有美国人都必须申请许可证，才能继续在中国先进制程芯片开发项目中工作。

在中国的美籍知名高管包括，中国最大的芯片制造设备供应商之一中微公司的创始人兼董事长尹志尧。根据中微公司官网及其最新年报，尹志尧和该公司的六位现任高管及核心研究人员都是美国公民。

尹志尧在英特尔公司和应用材料等一些硅谷公司共工作了近20年；在离职创立中微公司之前，他曾任应用材料亚洲部门首席技术官。中微公司在上海证券交易所上市。

这家总部位于上海的公司生产刻蚀机，被视为该行业正在崛起的全国龙头企业，但仍落后于泛林集团和应用材料等全球领军企业。刻蚀机是将硅晶圆转化为半导体的关键设备。该公司在最新的年报中称，2021年从中国政府获得了超过5000万美元（约7133万新元）的补贴。

其他面临影响的企业包括中国闪存芯片设计公司后起之秀兆易创新，该公司设计用于汽车和个人电脑的闪存芯片。兆易创新的最新年度报告称，该公司的副董事长舒清明和董事程泰毅持有美国护照。

沈阳芯源对投资者表示，正在评估美国最新指令的影响。该公司在最新年报中称，执行董事陈兴隆持有美国绿卡。该公司在中国生产最先进的涂层和显影设备，向台积电等巨头供货。

《华尔街日报》引述管理咨询公司贝恩公司半导体部门合伙人霍克（Anne Hoecker）说，虽然扣留人才、加上所有其他限制措施，可能会大大减缓中国芯片行业的发展速度，但这些不足以形成扼杀效应。

“有一件事中国一直坚定不移，即中国需要建立一个本土化的半导体体系”，她说。“他们将继续投入大量资金，并将继续取得进展。”

据《华尔街日报》之前报道，包括科磊和泛林集团在内的多家美国芯片设备供应商已暂停工程师和其他资历不深的员工在中国的工作，与此同时，它们在寻求美国进一步明确相关新规，或寻求获得允许其驻华员工继续工作的许可。

北方华创的一名发言人表示，公司已发布提醒，要求驻中国大陆的美国籍雇员暂停与客户的对接，公司认为此类工作在新规限制范围内，同时，北方华创等待美方进一步明确新规。他表示，这些员工仍留在公司内，执行其他任务。北方华创旗下有一个生产半导体设备的子公司。

阿斯麦证实，上星期三（10月12日）向其美国员工发送了一封内部邮件，要求美国员工——包括美国公民和居住在美国的外国公民，在得到进一步通知之前，暂停向阿斯麦在中国的任何客户提供服务、运输或支持。

新规则还有可能影响到在美国开展业务的中国企业的在美员工。根据领英上的信息，中国领先的内存芯片制造商长江存储在加州圣克拉拉设有办事处，在美国有十多名员工。其中包括一名工程总监，美国NAND芯片设计主管，以及北美销售主管。