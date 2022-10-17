兰桂坊集团主席：香港楼市完全复苏需两年

兰桂坊集团主席盛智文指出，若港府推出“0+0”（完全免除入境检疫安排）检疫安排，除可刺激整体经济外，更可吸引中国大陆或海外人士赴港置业，带动楼市回稳，但香港楼市走势要完全复苏相信要等上两年。

香港《明报》星期一（10月17日）刊发香港经济界和社交圈名人、有“兰桂坊之父”之称的盛智文的专访。他在访谈中，作出以上表述。

曾任香港海洋公园董事局主席、早前已正式入籍中国的盛智文是犹太裔，除是城中名人外，更被形容为营商有道，旗下集团近年锐意进军香港房地产市场。

对香港地产后市走势，盛智文说，由于港元与美元挂钩，美国目前接连加息，确实为香港楼市增添压力，加重供楼人士负担，令楼价出现调整。

他说，在可见的将来，相信香港楼市仍处下调状况，若要重拾升轨，估计要待两年后才真正复苏。盛智文说，“香港楼市受不同外在因素影响，如环球经济表现等，目前难以预测楼价跌势。”

香港特首李家超将在星期三（19日）发表上任后的首份《施政报告》。对于社会各界憧憬港府会否进一步放宽海外入士入境香港的检疫安排至“0+0”，盛智文直言，目前实施的“0+3”（三天医学监察）检疫安排，仅方便港人从海外回港，对入境旅客而言并无太大剌激作用。

盛智文称，若港府能落实推出“0+0”检疫安排，除有利整体经济发展，更可吸引大陆或海外人士重新到香港置业、带动楼市回稳，甚至令楼价重拾上升空间。

另外，市场估计，港府研究对非本地居民购买物业时可获退还买家印花税（BSD），盛智文认为相关举措利好楼市。