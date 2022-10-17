孙东：“安心出行”应用未过时仍有助追踪疫情

针对近日有人称“安心出行”应用已过时，不像最初推出那样追踪密切接触者，不如取消；也有人指可用“疫苗通行证”代替“安心出行”。对此，香港创新科技及工业局局长孙东星期一（10月17日）在脸书发文回应称，“安心出行”未过时，仍有助于追踪疫情。

孙东写道，“安心出行”在目前病情追踪方面依然发挥着重要作用。“安心出行”会记录使用者最近一段时间到访过的包括食肆等表列处所，并储存在使用者的手机内。若该使用者不幸染疫，可按照卫生防护中心的要求，提供“安心出行”内的出行纪录，协助卫生防护中心了解染疫者最近曾经到过的地方及分析密切接触者，加快控制病毒扩散。

他说，若只用“疫苗通行证”的话，便无法通过染疫者的手机纪录直接得知染疫近期到过哪些处所，拖慢追踪其他密切接触者的速度。所以说，“疫苗通行证”只有与“安心出行”共同使用，才能达到最佳防疫效果。

孙东指出，事实上，现在的“安心出行”早已不是刚推出时的一个用作扫码记录出行的程式，而是正逐渐演变成一个全民用于抗疫的综合服务平台。除了加入使用者本人的“疫苗通行证”电子版外，近来加入的许多其他应用程式，如“红、黄码”、“检测登记码”、可储存和展示同行人士的“疫苗通行证”（即“亲子针卡”）等，都是在“安心出行”这个平台的基础上建立起来的。没有“安心出行”这个平台，这些应用程式如何发挥功效呢？

孙东以“红、黄码”功能为例，指“安心出行”可以清楚显示用户是否“红、黄码”人士，让用户清楚知道自己当前的情况，也让处所提高警觉及协助执法人员核查，系统也能自动统计“红、黄码”人士违规进入表列处所的情况，从而达到对相关人士进行有效行踪管理的目的。

他说，“我相信，“安心出行”会因应未来抗疫需求进一步改进，成为疫情期间保卫香港的一道重要防线。”