中组部：二十大前对中管干部个人事项全部查核一遍

针对干部监督管理具体举措及其成效的问题，中共中央组织部副部长徐启方说，从严治党的关键是从严治吏，并且列出了自十八大以来从严管理监督干部的措施。

中共二十大新闻中心星期一（10月17日）下午举行记者招待会。据上观新闻报道，在回答记者关于干部监督管理具体举措及其成效的问题时，徐启方说，从严治党的关键是从严治吏。十八大以来，组织部门以严的标准要求干部，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部，打出一套从严管理监督干部的组合拳。

第一，不断完善中国特色领导干部个人有关事项报告制度，把领导干部个人有关事项报告制度纳入全面从严治党整体设计，全面开展抽查核实，将抽查比例由每年3%到5%提高到10%，对领导班子换届提名人选全部查核，在二十大召开前对中管干部全覆盖查核一遍。

第二，规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。2015年开始，全国共对4700多名领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为进行规范。集中规范结束后，中共中央办公厅印发规定，建立健全常态化长效化机制。

第三，深化选人用人监督检查和巡视整改。十九大以来，结合中央巡视对31个省区市、新疆生产建设兵团和200余家中央单位开展全覆盖选人用人专项检查，每年对省区市和中央单位选人用人工作进行测评。2021年度，干部群众认为“本地本单位选人用人好”的比例比2013年度提高了23个百分点，呈持续上升态势。

第四，打出专项整治组合拳。以专项整治为突破，解决了一批老大难问题。比如开展“三超两乱”问题专项整治，整治超职数配备干部、超机构规格提拔干部、超审批权限设置机构，擅自提高干部职级待遇，擅自设置职务名称。制定裸官任职岗位管理办法等制度规定，明确提拔限制和岗位限度，要求开展领导干部因私出国境证照专项治理，对违规行为严肃处理。还比如，对中管经营单位逃逸式辞职、违规安排近亲属在本系统从业问题集中开展专项整治。