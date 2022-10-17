回应欧盟倡减少对华供应链依赖 中国称中欧是伙伴而非对手

针对有记者提问英国《金融时报》报道称，欧盟的外交部门正准备一份文件，建议欧盟将供应链多元化，减少对中国的依赖，中国外交部回应说，中欧是伙伴而不是对手，中欧合作远大于竞争。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌星期一（10月17日）在例行记者会上回复上述提问时说，全球产业链供应链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果。出于政治目的人为设限，将干扰相关国际合作，影响产业链供应链稳定，不利于产业发展，更不符合任何国家的利益。

他指出，中欧是伙伴而不是对手，双方经济联系密切，有很强的互补性，中欧合作远大于竞争。正如欧盟外交和安全政策高级代表博雷利日前所说，中国商品为控制通货膨胀发挥的作用比全球所有央行加起来更多、更大。

汪文斌回应称，希望欧方客观看待中欧合作，增进中欧共同利益，维护全球产业链供应链稳定。

据英国《金融时报》17日报道，欧洲联盟成员国的外交部门正准备一份文件，建议欧盟要与美国密切合作，强化自身的网络和混合威胁防卫，将将供应链多元化，减少对中国的依赖，深化与其他印太强国的关系。

文件称，对欧盟、美国和其他理念相同的伙伴来说，中国已逐渐变成更为强大的全球竞争对手，所以有必要评估如何应对现有和未来可预见的挑战，意指他们与中国在政治选择和立场的分歧将日趋扩大。

欧盟资深官员称，评估承认中国将不会改变，简而言之，欧盟将与中国展开全面竞争，除经济外，也包括政治。