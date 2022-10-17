中国外交部：美方已称美媒报道指中方回避商讨习拜会安排为不实消息

针对有记者提问美国政治新闻网站Politico报道称，中国官员正回避和美方商讨中美元首在二十国集团（G20）峰会期间举行面对面会晤的安排，中国外交部回应称，美方已表明美媒有关报道消息不实。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌星期一（10月17日）在例行记者会上，答复上述提问时说：“我相信你也应该注意到，美方已经表示你所说到的这条消息不属实。”

据Politico上星期五（14日）引述熟悉习拜会安排事宜的知情人士报道，中国官员正回避和美方商讨中美元首在下月二十国集团（G20）峰会期间举行面对面会晤的安排。北京未与美国官员接触，商讨这场会晤的议程。

这场备受瞩目的中美元首会晤，视为有助缓和近期因台湾、经贸和人权问题急剧升温的中美关系。

美国总统拜登近期一再重申如果中国大陆武力犯台，将出动美军协防台湾，同时也在对中国实施高端科技产品的出口管制，这一切令中国怒不可遏，已考虑是否要退出。

与筹划元首会晤中国官员有接触的知情人士对Politico说：“元首双边会晤的议程通常在会晤举行前一段时间就开始拟定，但中国外交官说，‘你们每隔一天就猛击我们，如果是这样，我们还能期待习拜会有什么积极结果？’如若不然，他们的看法是‘我们是否该有这场会晤？’”

中国驻美大使馆未回应置评请求。美国白宫否认拜习会安排事宜出现问题。

美国国家安全委员会首席发言人沃森在电邮中回应说：“这个报道百分百虚假。我们已表明两国元首已委派团队商讨会晤事宜。我在现阶段将不会谈及会晤时间和地点。”