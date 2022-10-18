欧盟外交政策负责人：中国正日益成为“强大的竞争对手”

欧盟外交政策负责人表示，随着中国想方设法增强其在包括非洲、亚洲和拉美在内全球各个地区的影响力，该国正日益成为欧盟的“强大的竞争对手”。

据彭博社报道，博雷利（Josep Borrell）受访时说，在卢森堡举行会议的欧盟外长大体上再次确认了欧盟对待中国的方式，即中国不仅是合作伙伴，同时也是竞争对手和系统性劲敌，这使得欧盟可以在气候变化和健康等共同关心的领域与中国进行接触。

但博雷利在会后表示，中国作为“强大”竞争对手的地位正变得越来越重要。

“现在中国发出的信息是一种竞争，一种政治层面的竞争，希望在各个层面上都有影响力”，博雷利说。他也补充说，欧盟仍然需要与中国接触，以解决全球性的重大问题，“但要以清醒的方式进行接触，要记住目前三个位置中，竞争可能是最突出的”。

欧盟与中国的关系，已经因中国与俄罗斯的关系更紧密，及其拒绝谴责莫斯科入侵乌克兰而变得紧张。

另据报道，欧盟外交政策部门在星期一（10月17日）部长级会议前分发给成员国的文件中警告称，欧盟对中国产品的依赖是一种“战略脆弱性”，并敦促促进半导体等关键科技产品以及关键原材料供应链的多元化。

根据该文件，欧盟表示，从政治闭锁、经济和科技的自力更生方面，预计目前召开的中共二十大将确认“内视型的政策”，并可能“扩大中国与我们自身在政治选择上的分歧”。

文件还强调了台湾对于欧盟对华关系的影响。欧盟表示，重要的是敦促“缓和和劝阻，以防现状被破坏”，其中包括通过提醒在中国大陆选择与台湾发生冲突的情况下“可能的后果”。

欧盟在文件中称。“任何对现状的暴力或强制改变，都可能在全球层面造成巨大的经济、政治和安全后果，特别是考虑到台湾作为最先进半导体供应方的重要地位”。

