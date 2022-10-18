李家超称首份施政报告绿色封面代表希望与生命力

香港特首李家超将在星期三（10月19日）发表上任后的首份《施政报告》，封面颜色首次曝光。李家超星期一（17日）在脸书发文称，绿色封面代表希望、生命力及和谐稳定。

综合《大公报》和网媒“香港01”报道，香港社会各界都十分期待报告将提出具体措施化解社会深层次矛盾，提高竞争力，让香港更好融入国家发展大局。

李家超17日在脸书上传首份《施政报告》印制过程影片，并说“今年报告封面颜色选用绿色，代表希望、生命力及和谐稳定。香港的未来充满希望，期望这份施政报告可为市民带来信心。”

影片主要展示报告印刷过程，并有大量镜头重温了李家超及其他港府官员出席《施政报告》地区咨询会的画面。国旗、区旗，以及政府总部、科学园、货柜码头等地标建筑的片段穿插其中，可谓“港味十足”。

李家超说，自己反复思量市民心目中想要的施政报告，包括他们关注的问题，以及对香港的愿景等。他感谢社会各界在过去三个月提供意见，以及团队的齐心支持，促成这份属于市民的《施政报告》。

李家超早前已透露，将在《施政报告》中提出更多关于发展经济、改善民生的措施和政策，包括土地房屋问题，以及如何增强香港竞争力等内容。他17日在影片中重申，本届港府会积极创造机遇，为香港注入源源不绝的动能，构建更和谐、稳定的香港。

港府从7月25日起就2022年《施政报告》展开公众咨询，截至目前共举办了34场咨询会，其中25场由特首李家超主持。出席咨询会人士来自金融、创科、文艺创意、航运物流等不同专业界别，也有来自教育、房屋、医疗、环保等社会界别的人士，并涵盖了青年团体、公务员团体、立法会议员等多个群组。

李家超当时表示，会就选举承诺和社会关心的议题，提出具体措施，提升治理水平，增强发展动能，纾解民困，凝聚社会力量，充分发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势，共同建立和谐、多元、充满机遇和发展的社会。