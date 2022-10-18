台亲民党前立委黄义交坠楼身亡

台湾亲民党前立法委员黄义交星期一（10月17日）在台北市内湖区住处顶楼坠楼身亡，享年69岁。亲民党主席宋楚瑜17日晚惊闻黄义交辞世，感到十分震惊难过与不舍。

综合台湾《中国时报》《联合报》等报道，台北市警消17日下午5时许获报，内湖社区大楼中庭有人坠楼倒卧血泊，送三军总医院急救仍宣告不治。

黄义交曾是政治金童，近年淡出政坛。宋楚瑜说，黄义交是他数十年的忠实好友与好部属，最近还与他通话、见面，黄三不五时会提供国际新闻与评论给他参考。突然听到这不可置信的消息，令人扼腕与遗憾。后续丧葬事宜，亲民党会尊重家属并全力协助。

黄义交是云林人，1998年以无党籍身份参选立委并当选，开始从政之路，曾代表亲民党及国亲联盟连任四届立委，2012年在台中第六选区输给目前参选新北市长的林佳龙，五连霸失败，当时台中市长胡志强邀他担任市府副秘书长，但在就任前因健康因素请辞。

据了解，黄义交离婚后，独居在内湖文德路住处，近日曾告诉友人心情不佳。17日晚5时许坠楼不治后，警方联系黄义交前妻及女儿，前妻至医院认尸，女儿则陪同警方进入黄义交的住处查看，厘清其坠楼原因。

警方根据监视器，初判黄义交是独自搭电梯上11楼顶，无外力介入，坠落到一楼社区中庭，邻居听到声响立刻报案，警消到场黄义交已无生命迹象，送医回天乏术。

与黄义交结识相伴40年的台湾文化部前次长陈永丰17日形容黄义交是“古意人”，“做人一百分”，但“感情不及格”。

黄义交早年为人熟知的是“宝宝”事件，他与媒体人周玉蔻、名媛何丽玲的三角恋，曾轰动台湾社会。据悉，因黄义交年轻时都称呼他交往的女友为“宝宝”，衍生出知名的“宝宝”事件。

当年他同时与周玉蔻、何丽玲交往。两女联手，周玉蔻躲进何丽玲的衣柜，偷听何丽玲与黄义交的对话，何丽玲大声质问黄义交：“你和周玉蔻到底是什么关系？”揭穿黄义交劈腿，事后黄义交公开与何丽玲的情侣关系，周玉蔻黯然退出。

黄义交的林姓友人说，黄义交长期患有忧郁症，治疗后获控制，平常会开开玩笑，但黄义交经常心系“国事”，推测也受近日以往的绯闻旧事被翻出，心里受了影响。