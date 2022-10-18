保守派虽措辞强硬 日专家认为日本未必会介入台海战争

虽然日本保守派政府持续加强军事力量，并在言辞上呼应美国表态可能介入台海战争，但日本政治分析人士认为，这类在国外公开的讯息与国内观点差异很大，日本政府并未承诺在战时帮助台湾，除自民党保守派外，日本国内几乎没什么人支持日本卷入台海战争。

据《美国之音》星期一（10月17日）报道，虽然日本与台湾没有正式外交关系，但双方具有深厚的文化联系，政界往来也非常密切。日本已故前首相安倍晋三也称台湾为“重要伙伴”，现任首相岸田文雄与安倍一样，均大幅增加军事支出，并对中国大陆崛起的威胁发出警告，这些动作让台湾与美国一些政界人士认为日本可能会介入台海战争。

不过，日本上智大学比较政治学和日本政治学教授中野光一说，除自民党的保守派外，几乎没什么人支持日本卷入台海战争。“像安倍这样的人一直在对不同的听众说两种不同的话。对美国，也许还有台湾，安倍和其他右翼人士一直在说日本现在准备好进行集体自卫。安倍甚至说‘台湾突发事件’是日本的突发事件。但这是一个非常极端的立场，在日本并没有真正涉及或讨论。”

中野光一说，2015年安倍推动修宪以解除“集体自卫”禁令，他宣称这是保护日本以及向美国靠拢的一种方式，但修宪并没有被认为是进行对外战争的一种方式。因此，安倍的表态在国内有很大争议，给人的印象相当虚伪与不真实。

东京坦普尔大学亚洲研究教授杰弗里·金斯顿说，尽管日本与台湾关系密切，但公众对军事行动的兴趣很小。“人们非常佩服台湾，他们爱台湾。他们爱台湾的原因之一是世界上没有其他国家像台湾人那样爱日本。但那种温暖而模糊的‘我们喜欢你，佩服你’和将部队送入危险境地之间有很大的差距。”

金斯顿说，“华盛顿预计日本会干预，我认为自民党的政治领导层认为他们应该干预，但公众对日本超越其和平宪法极为警惕。”

尽管日本可能无法积极参与军事行动，但由于与美国的关系，它可能发挥某种辅助作用。美国对外关系理事会亚太研究高级研究员希拉·史密斯说，日本拥有七个美军基地，也有里根号航空母舰的母港，这意味着美军很可能会通过日本到达台湾海峡。

她说，日本或许能在对中国大陆的封锁中发挥重要作用，这要归功于其世界级的潜艇舰队，但它也很容易面临报复，“如果美国和中国相互交战，那么美日同盟就会有一个全新的思考维度，即日本需要如何自卫，因为美军基地可能会成为攻击目标”。

她补充说：“日本人需要进行一套更复杂、更广泛的思考，他们称之为‘保卫日本的情境’。” “如果你处于美中战争的大背景下，那麽日本的防御将是他们军队的主要焦点，同盟协调也会这样进行。”