德情报主管：俄罗斯是当前风暴 中国是长期气候变化

德国情报部门主管星期一（10月17日）警告说，中国可以利用在关键基础设施上的股份作为实现政治目标的杠杆。德国国内情报部门（宪法保卫局-BfV）主管说，当与外国伙伴谈论中国时，他们总说：“俄罗斯是风暴，中国是气候变化”。

柏林内部目前正对是否允许中国航运公司中远集团投资汉堡港存在争议。德国情报部门主管就此提出上述警告。

路透社引述德国政府消息人士报道，德国绿党控制的经济部希望否决中远集团收购德国最重要港口汉堡港的其中一个码头股份，社会民主党控制的总理府则倾向同此收购。

这一争议反映了一场更广泛、更激烈的辩论——德国应如何减少对最大贸易伙伴中国的依赖。在俄罗斯入侵乌克兰之后，依赖一个日益强势的威权国家的危险变得更为突出。

中国敦促德国“不要将正常的经贸合作政治化，更不要以国家安全为由搞保护主义”。

在一场讨论一系列安全问题的议会听证会上，德国国际和国内情报机构负责人表示，他们无法公开评估中远集团的竞标，但总体上敦促谨慎行事。

德国国际情报机构（联邦情报局-BND）主管布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）在议会听证会上说：“我们对中国参与关键基础设施持非常、非常严谨的态度。” 并指出港口应被视为关键基础设施，因此必须仔细审查任何可能投资。

他补充说，德国应该预料中国将使用包括5G基础设施在内的技术或经济实力实现其想法。“如果中德之间出现政治分歧，这些手段就会派上用场”。

德国国内情报部门（宪法保卫局-BfV）主管托马斯·哈尔登旺（Thomas Haldenwang）则说，关键基础设施的股份也可能为从事破坏和影响公众舆论打开大门。

他说：“当我和外国伙伴们谈论中国时，他们总说：‘俄罗斯是风暴，中国是气候变化’。所以我们接下来几年都要为这场气候变化做好准备。”