布林肯：北京已决定加快统一台湾日程

美国国务卿布林肯说，北京已决定加快统一台湾的日程，将会比之前预想的时间快很多。

综合彭博社和台湾中央社报道，布林肯星期一（10月17日）在美国斯坦福大学与美国前国务卿赖斯（Condoleezza Rice）对谈时，被问到美国对台政策。

“近年来中国对待台湾问题的方式发生了变化”，布林肯说，北京“已做出基本决策，当前现状已无法接受，决意要大大加快实现统一”。但关于时间表或其他细节，他没有详细说明。

布林肯说，美国两党政府数十年来的对台政策，是坚持两岸分歧应和平解决，事实上，直到最近这项政策都十分成功，处理得宜且避免冲突。

他说，美方的“一中政策”不会改变，但其核心是承诺和平解决分歧，若情况发生变化，将为未来带来极具挑战的前景。

布林肯说，台湾问题不仅是美国关注的议题，世界各国也非常关注，每天通过台湾海峡的商业交通对全球经济有巨大影响，若爆发危机，各国都将蒙受损失。

他以半导体为例指出，若台湾产出因为危机而中断，全球将出现经济危机，因此维护台海和平稳定，确保和平解决分歧，对美国与世界各国都事关重大。

布林肯向北京喊话说，希望北京能重新看见和平解决分歧的好处，不再采取胁迫甚至更糟的武力手段。他也重申，美方坚决履行台湾关系法承诺，支持台湾自我防卫能力。

彭博社17日向美国国务院询问布林肯讲话是否反映了美国对北京加快统一台湾的日程已有正式评估，目前暂未得到回复。

美国前印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）曾在2021年3月向参议院军事委员会表示，中国希望在“这十年实际上是未来六年”统一台湾。