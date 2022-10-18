波音拟将部分为中国预备的737 Max客机转售印度

知情人士透露，美国航空企业波音打算将目前未获准交付中国的140架737 Max客机，部分转售给印度航空。

彭博社星期二（10月18日）引述知情人士报道，印度航空在东家换成塔塔集团后，正准备更新机队，因此成为波音的潜在客户。波音也在与一些租赁商和其他航空公司进行协商。

波音代表拒绝置评。在正常工作时间外，印度航空未立即回复置评请求。

受中美贸易紧张局势升级和两起致命空难影响，波音三年多来一直未获准向中国交付737 Max飞机。2019年3月，中国是第一个停飞737 Max的国家，即使在美国监管机构2020年末解除禁飞令后，中国久久未批准波音737 Max客机复飞。

综合彭博社和路透社报道，飞机追踪平台FlightRadar24与飞常准（VariFlight）的信息显示，蒙古民用航空公司从乌兰巴托起飞的OM235往返航班，于星期一（10月10日）上午8时18分在广州降落，该航班使用波音737 Max客机。

波音首席执行官大卫·卡尔霍恩（Dave Calhoun）9月对记者说，该公司“不能永远等下去”，并将其中少量（交付中国）的客机重新投入市场。

彭博行业研究分析师弗格森称，波音约有50亿美元（71亿新元）现金在供应中国的订单上套牢。